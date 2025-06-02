В Казани участились случаи проблем с вентиляцией в квартирах, тысячи остаются без газа

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За минувшие выходные в Казани зафиксировано два случая проблем с вентиляцией в жилых домах. В доме №62 на улице Назарбаева наблюдалась обратная тяга, а в доме №13 на улице 40 лет Октября — слабая. Об этом сообщили в Госжилинспекции республики.

После оперативных проверок газоснабжение по обоим адресам было восстановлено. К качеству проведенного техобслуживания, которое осуществлялось в текущем году, возникли вопросы. В связи с этим инициирована проверка.

По состоянию на сегодня, в 2 109 квартирах Казани сохраняются частичные ограничения газоснабжения. Газовые водонагревательные колонки отключены в 48 домах. Особая ситуация сложилась в доме №41 на улице Белинского, где газоснабжение приостановлено полностью из-за отказа жильцов предоставить доступ газовикам в квартиры. По предварительной информации, жильцы опасаются перекрытия труб, ведущих к газовым колонкам. В результате, отключены не только колонки, но и газовые плиты во всех 80 квартирах дома.



Александра Шарафиева / realnoevremya.ru

В Госжилинспекцию поступило 57 жалоб на отключение газового топлива в водонагревательных колонках, 19 из которых поступили от жильцов дома №29 на улице Юго-Западной. Все отключения связаны с неудовлетворительным состоянием дымоходов и вентиляционных каналов.

