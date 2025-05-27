В Свияжске спасли малыша, упавшего в воду в коляске

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня днем в Свияжске в реку Свиягу упала коляска с малышом. Родители, приехавшие из Московского региона на туристическом автобусе, оставили коляску без присмотра на пристани, пока фотографировались. Из-за отсутствия ограждения коляска скатилась и упала в воду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Оперативно включились в спасение водитель автобуса, охранник пристани, незнакомый мужчина и отец ребенка. Когда малыша вытащили, семья отказалась от медицинской помощи, загрузила коляску в автобус и уехала.

Сотрудники МЧС Татарстана ищут мужчину, который помог в спасении, и просят его выйти на связь по телефонам: (843) 292-71-63 (в рабочее время) и (843) 288-46-46 (круглосуточно).



Анастасия Фартыгина