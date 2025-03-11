МВД предупредило о новой волне мошеннической схемы «сообщение от начальника»

Фото: Мария Зверева

В управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу предупредили о набирающей обороты мошеннической схеме, когда злоумышленники выдают себя за руководителей различных организаций и органов власти.

Мошенники подделывают аккаунты руководителей в мессенджерах и связываются с подчиненными, предупреждая о скором звонке от «важного человека» или срочной необходимости ответить на сообщение. Они утверждают, что разговор критически важен и сотрудник должен строго следовать инструкциям звонящего. Затем по уже известной схеме мошенники пытаются выманить персональные и платежные данные, а также денежные средства.

В МВД отметили, что 11 марта мошенники рассылали сообщения от лица начальника транспортной полиции ЦФО некоторым его подчиненным.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Просим не поддаваться на подобные уловки! Не позволяйте злоумышленникам убедить вас, не передавайте никаких данных! Будьте бдительны! — призвали в управлении.

В Казани родителям и ученикам поступают подозрительные сообщения в Telegram, в которых злоумышленники представляются сотрудниками школ и Росздравнадзора. Они требуют срочно пройти медицинский осмотр, обращаясь к детям по имени.

Рената Валеева