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Трамп: конфликт на Украине может быть разрешен за считанные недели

21:57, 24.02.2025
Трамп: конфликт на Украине может быть разрешен за считанные недели
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине можно разрешить всего за несколько недель. Он поделился, что у него ведутся серьезные обсуждения с президентом Владимиром Путиным, сообщили в Reuters.

Трамп также уточнил, что не против отправки европейских миротворцев на Украину, если это поможет стабилизировать ситуацию. Он положительно оценил ход переговоров между Россией и США, добавив, что обсуждаются не только вопросы завершения войны, но и возможные экономические транзакции между странами.

Напомним, что президент Франции Эмманюэль Макрон выступил против конфискации замороженных активов России, заявив, что это противоречит международному праву.

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