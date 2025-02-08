Эксперт по кидсфрендли-городам высоко оценила парк «Елмай» в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Автор карты кидсфрендли-городов Анастасия Славская положительно отозвалась о парке «Елмай» в Казани. В комментарии, опубликованном Дирекцией парков и скверов города, она поделилась впечатлениями после экскурсии по парку.

— Это моя первая поездка в Казань, и я оказалась в парке «Елмай». Мы прошли по всему парку и посмотрели на его достопримечательности. Все очень здорово и впечатляюще. Хочу отметить, что как сам парк, так и павильон просто прекрасны, особенно с учетом детских мастерских, — рассказала Славская.

В знак признательности она приклеила стикер на павильон парка. Эксперт подчеркнула, что в «Елмае» есть все необходимое для комфортного времяпрепровождения с детьми.

Детский парк «Елмай» стал третьим реализованным в пазле из 12 объектов проекта «Стратегия развития Казанки». О том, как и кем был создан самый большой в Татарстане и один из крупнейших детских парков в России, а также о том, какие еще планы строит Институт развития городов РТ, — в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина