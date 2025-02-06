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В Казани временно отключат воду из-за аварийных работ на водопроводе

09:55, 06.02.2025
В Казани временно отключат воду из-за аварийных работ на водопроводе
Фото: Динар Фатыхов

В связи с аварийными работами на водопроводе по улице Оренбургский тракт, 23д, в Казани с 10:00 и до завершения работ будет приостановлено водоснабжение в ряде районов. Об этом сообщили в пресс-службе Казанского водоканала.

Без воды останутся следующие адреса:

  • Военный 2-й городок;
  • КВТКУ (танковое училище).

Также возможны кратковременные перебои в водоснабжении и снижение напора воды в домах по адресам:

  • Назарбаева (нечетные номера от 9 до 35а);
  • Спартаковская (четные номера от 78/23 до 90);
  • Кулагина (дома 2—10 и 1—9а);
  • Техническая (дома 4—62а);
  • Даурская (дома 2—18);
  • Оренбургский тракт (дома 2—102);
  • Спартаковская (дома 78—90);
  • Павлюхина (дома 73—103б);
  • пр. Универсиады (дома 10, 12, 14, 16);
  • Военный городок (дома 1—6, 33);
  • Актайская и Авангардная (все дома).
Анастасия Фартыгина

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