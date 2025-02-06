В Казани временно отключат воду из-за аварийных работ на водопроводе
В связи с аварийными работами на водопроводе по улице Оренбургский тракт, 23д, в Казани с 10:00 и до завершения работ будет приостановлено водоснабжение в ряде районов. Об этом сообщили в пресс-службе Казанского водоканала.
Без воды останутся следующие адреса:
- Военный 2-й городок;
- КВТКУ (танковое училище).
Также возможны кратковременные перебои в водоснабжении и снижение напора воды в домах по адресам:
- Назарбаева (нечетные номера от 9 до 35а);
- Спартаковская (четные номера от 78/23 до 90);
- Кулагина (дома 2—10 и 1—9а);
- Техническая (дома 4—62а);
- Даурская (дома 2—18);
- Оренбургский тракт (дома 2—102);
- Спартаковская (дома 78—90);
- Павлюхина (дома 73—103б);
- пр. Универсиады (дома 10, 12, 14, 16);
- Военный городок (дома 1—6, 33);
- Актайская и Авангардная (все дома).
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