В Казани временно отключат воду из-за аварийных работ на водопроводе

Фото: Динар Фатыхов

В связи с аварийными работами на водопроводе по улице Оренбургский тракт, 23д, в Казани с 10:00 и до завершения работ будет приостановлено водоснабжение в ряде районов. Об этом сообщили в пресс-службе Казанского водоканала.

Без воды останутся следующие адреса:

Военный 2-й городок;

КВТКУ (танковое училище).

Также возможны кратковременные перебои в водоснабжении и снижение напора воды в домах по адресам:

Назарбаева (нечетные номера от 9 до 35а);

Спартаковская (четные номера от 78/23 до 90);

Кулагина (дома 2—10 и 1—9а);

Техническая (дома 4—62а);

Даурская (дома 2—18);

Оренбургский тракт (дома 2—102);

Спартаковская (дома 78—90);

Павлюхина (дома 73—103б);

пр. Универсиады (дома 10, 12, 14, 16);

Военный городок (дома 1—6, 33);

Актайская и Авангардная (все дома).

Анастасия Фартыгина