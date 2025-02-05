Демократическая партия США инициирует процедуру импичмента Дональда Трампа

Фото: Максим Платонов

Член Палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин объявил о намерении внести документы для объявления импичмента президенту Дональду Трампу.

На заседании законодательного органа Грин заявил, что «работа по импичменту президента началась» и обвинил Трампа в «подлых предложениях и деяниях».

По мнению конгрессмена, действия президента в отношении конфликта в Газе являются основанием для импичмента. Следующие шаги по инициированию процедуры будут определены в ближайшее время.

Напомним, что Трамп подписал исполнительный указ о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По его словам, взносы США в ВОЗ были непропорционально высокими по сравнению с Китаем, что послужило одной из причин данного решения.



Анастасия Фартыгина