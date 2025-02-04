Самолет AZAL разбился в Казахстане через 7 минут после потери управления

Фото: Максим Платонов

Самолет авиакомпании AZAL потерпел крушение вблизи казахстанского города Актау через семь минут после того, как его заметили в аэропорту, хаотично меняющим траекторию полета. Об этом говорится в предварительном отчете Министерства транспорта Казахстана, опубликованном сегодня.

Согласно отчету, диспетчеры аэропорта Актау примерно в 11.21 по местному времени наблюдали самолет AZAL, совершавший резкие наборы и снижения высоты. В 11.25 самолет пропал из поля зрения, а в 11.28 руководитель полетов сообщил о крушении в районе поселка Сайын, примерно в трех милях от аэропорта.

После столкновения с землей самолет распался на части. Передняя часть самолета загорелась, а хвостовая часть, где находились эвакуировавшие пассажиров гражданские лица, осталась относительно неповрежденной. Пожарные и спасательные службы прибыли на место происшествия через семь минут после катастрофы.

Напомним, в ходе первоначального осмотра корпуса потерпевшего крушение вблизи аэропорта Актау самолета AZAL специалисты обнаружили многочисленные отверстия и посторонние металлические объекты.

Рената Валеева