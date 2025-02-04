Самолет AZAL разбился в Казахстане через 7 минут после потери управления
Самолет авиакомпании AZAL потерпел крушение вблизи казахстанского города Актау через семь минут после того, как его заметили в аэропорту, хаотично меняющим траекторию полета. Об этом говорится в предварительном отчете Министерства транспорта Казахстана, опубликованном сегодня.
Согласно отчету, диспетчеры аэропорта Актау примерно в 11.21 по местному времени наблюдали самолет AZAL, совершавший резкие наборы и снижения высоты. В 11.25 самолет пропал из поля зрения, а в 11.28 руководитель полетов сообщил о крушении в районе поселка Сайын, примерно в трех милях от аэропорта.
После столкновения с землей самолет распался на части. Передняя часть самолета загорелась, а хвостовая часть, где находились эвакуировавшие пассажиров гражданские лица, осталась относительно неповрежденной. Пожарные и спасательные службы прибыли на место происшествия через семь минут после катастрофы.
Напомним, в ходе первоначального осмотра корпуса потерпевшего крушение вблизи аэропорта Актау самолета AZAL специалисты обнаружили многочисленные отверстия и посторонние металлические объекты.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.