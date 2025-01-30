Житель Елабуги получил условный срок за откушенный нос челнинца

Фото: Мария Зверева

28-летний житель Елабуги осужден за причинение тяжкого вреда здоровью в ходе драки у ночного клуба «Ля бар» в Набережных Челнах. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана, инцидент произошел 13 апреля 2024 года.

В ходе конфликта мужчина избил оппонента и откусил ему часть носа. Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения, а его лицо было обезображено.

Фигурант дела частично признал свою вину. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

Рената Валеева