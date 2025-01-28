Между Нижним Новгородом и Казанью сократят время в пути

Фото: Максим Платонов

Горьковская железная дорога объявила о сокращении времени в пути для межрегионального электропоезда, курсирующего между Нижним Новгородом и Казанью. С 3 февраля 2025 года состав будет добираться до конечной станции за 5 часов 55 минут, что на 25 минут быстрее, чем на момент запуска маршрута.

Электропоезд продолжит курсировать ежедневно. Расписание движения с 3 февраля 2025 года:

Из Нижнего Новгорода:

— отправление в 05.10, прибытие в Казань в 11.05,

— отправление в 16.08, прибытие в Казань в 22.03.

— отправление в 05.10, прибытие в Казань в 11.05, — отправление в 16.08, прибытие в Казань в 22.03. Из Казани:

— отправление в 05.25, прибытие в Нижний Новгород в 11.20,

— отправление в 15.54, прибытие в Нижний Новгород в 21.49.

Поезд будет останавливаться на станциях Арзамас-2, Перевозская, Сергач, Пильна, Княжиха, Шумерля, Вурнары, Канаш, Свияжск и Зеленый Дол.



В 2024 году межрегиональный электропоезд Нижний Новгород — Казань перевез 400 тысяч пассажиров, что на 17% больше, чем в 2023 году.

Рената Валеева