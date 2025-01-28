Между Нижним Новгородом и Казанью сократят время в пути
Горьковская железная дорога объявила о сокращении времени в пути для межрегионального электропоезда, курсирующего между Нижним Новгородом и Казанью. С 3 февраля 2025 года состав будет добираться до конечной станции за 5 часов 55 минут, что на 25 минут быстрее, чем на момент запуска маршрута.
Электропоезд продолжит курсировать ежедневно. Расписание движения с 3 февраля 2025 года:
- Из Нижнего Новгорода:
— отправление в 05.10, прибытие в Казань в 11.05,
— отправление в 16.08, прибытие в Казань в 22.03.
- Из Казани:
— отправление в 05.25, прибытие в Нижний Новгород в 11.20,
— отправление в 15.54, прибытие в Нижний Новгород в 21.49.
Поезд будет останавливаться на станциях Арзамас-2, Перевозская, Сергач, Пильна, Княжиха, Шумерля, Вурнары, Канаш, Свияжск и Зеленый Дол.
В 2024 году межрегиональный электропоезд Нижний Новгород — Казань перевез 400 тысяч пассажиров, что на 17% больше, чем в 2023 году.
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