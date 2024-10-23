Глава МИД ОАЭ: итоговая декларация саммита в Казани — важный шаг для укрепления взаимодействия

Министр иностранных дел ОАЭ Ахмед бен Али ас-Сайег, выступая на расширенном заседании саммита БРИКС в Казани, подчеркнул важность итоговой декларации для укрепления сотрудничества между странами-членами организации.

— Декларация, которую мы примем, станет важным шагом в укреплении нашего взаимодействия, создаст общие рамки для противодействия будущим вызовам и достижения наших общих целей, — заявил ас-Сайег.

По его словам, ОАЭ заинтересованы в расширении партнерства и сотрудничества с БРИКС, особенно в сферах устойчивого развития, инноваций и зеленой экономики.

Напомним, страны БРИКС приняли итоговую декларацию по итогам саммита в Казани. Этот документ будет представлен в ООН в качестве совместного заявления.

Рената Валеева