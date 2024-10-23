Глава МИД ОАЭ: итоговая декларация саммита в Казани — важный шаг для укрепления взаимодействия
Министр иностранных дел ОАЭ Ахмед бен Али ас-Сайег, выступая на расширенном заседании саммита БРИКС в Казани, подчеркнул важность итоговой декларации для укрепления сотрудничества между странами-членами организации.
— Декларация, которую мы примем, станет важным шагом в укреплении нашего взаимодействия, создаст общие рамки для противодействия будущим вызовам и достижения наших общих целей, — заявил ас-Сайег.
По его словам, ОАЭ заинтересованы в расширении партнерства и сотрудничества с БРИКС, особенно в сферах устойчивого развития, инноваций и зеленой экономики.
Напомним, страны БРИКС приняли итоговую декларацию по итогам саммита в Казани. Этот документ будет представлен в ООН в качестве совместного заявления.
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