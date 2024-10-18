В Татарстане на мосту через реку Тоша трассы Казань — Буинск — Ульяновск ограничат движение

Фото: Максим Платонов

В Татарстане ограничат движение на мосту через реку Тоша трассы Казань — Буинск — Ульяновск. Об этом сообщает Минтранс России.

Ограничения связаны с ремонтом моста через реку Тоша на км 100+670 автомобильной дороги Р-241. Они начнут действовать с 22 часов 19 октября 2024 до 6 часов 20 октября 2024 года.

Реальное время / realnoevremya.ru

«Волго-Вятскуправтодор» сообщил, что для объезда можно воспользоваться дорогами Апастово — Тетюши и Буинск — Тетюши.



Дарья Пузикова