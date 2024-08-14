Росреестр Татарстана объяснил, как будет работать новое правило по освоению земельных участков

Фото: Динар Фатыхов

Росреестр Татарстана разъяснил детали нововведения по освоению земельных участков.

На днях президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому на освоение земельных участков, находящихся в границах населенных пунктов, а также отведенных под сады и огороды, дается три года.

— Начиная с 1 марта 2025 года у правообладателя земельного участка будет три года, чтобы провести все необходимые работы и подготовить участок к использованию. По истечении этого срока собственник должен начать использовать землю по назначению — строить дом, магазин, объекты рекреационного назначения и т.д. С этого момента он несет ответственность за неиспользование земельного участка, и контрольные (надзорные) органы могут фиксировать нарушения, — уточнили в ведомстве.



После истечения этого срока собственник должен начать использовать землю по назначению — строить дом, магазин, объекты рекреационного назначения и т. д. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Первый замминистра земельного имущества Татарстана Артур Галиев заявил, что новый закон позволит контролировать целевое использование земельных участков:

— Если приобретенный участок используется его правообладателем не в соответствии с целевым назначением или не используется вовсе, то результат такого обращения с земельным ресурсом может привести к нарушению или разрушению плодородного слоя земли, причинению вреда окружающей среде, к угрозе или причинению вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, — рассказал Галиев.

По данным Росреестра Татарстана, в 2023 году правообладателям земельных участков было направлено 264 предостережения. Эти предостережения касались неиспользования земельных участков, предназначенных для жилищного, иного строительства, садоводства и огородничества, в течение 3 лет. В текущем году количество таких предостережений уже достигло 558.

Олег Исаков