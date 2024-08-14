Росреестр Татарстана объяснил, как будет работать новое правило по освоению земельных участков
Росреестр Татарстана разъяснил детали нововведения по освоению земельных участков.
На днях президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому на освоение земельных участков, находящихся в границах населенных пунктов, а также отведенных под сады и огороды, дается три года.
— Начиная с 1 марта 2025 года у правообладателя земельного участка будет три года, чтобы провести все необходимые работы и подготовить участок к использованию. По истечении этого срока собственник должен начать использовать землю по назначению — строить дом, магазин, объекты рекреационного назначения и т.д. С этого момента он несет ответственность за неиспользование земельного участка, и контрольные (надзорные) органы могут фиксировать нарушения, — уточнили в ведомстве.
Первый замминистра земельного имущества Татарстана Артур Галиев заявил, что новый закон позволит контролировать целевое использование земельных участков:
— Если приобретенный участок используется его правообладателем не в соответствии с целевым назначением или не используется вовсе, то результат такого обращения с земельным ресурсом может привести к нарушению или разрушению плодородного слоя земли, причинению вреда окружающей среде, к угрозе или причинению вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, — рассказал Галиев.
По данным Росреестра Татарстана, в 2023 году правообладателям земельных участков было направлено 264 предостережения. Эти предостережения касались неиспользования земельных участков, предназначенных для жилищного, иного строительства, садоводства и огородничества, в течение 3 лет. В текущем году количество таких предостережений уже достигло 558.
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