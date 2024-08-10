В Бразилии объявлен трехдневный траур в связи с авиакатастрофой

Фото: Максим Платонов

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил трехдневный национальный траур после крушения самолета ATR-72 в муниципалитете Виньеду штата Сан-Паулу. По уточненным данным, в результате катастрофы погиб 61 человек — все, кто находился на борту воздушного судна, пишет «Коммерсантъ».

Самолет ATR-72 потерпел крушение днем 9 августа. Он перевозил 57 пассажиров и 4 членов экипажа и упал недалеко от шоссе. Известно, что поврежден жилой комплекс Recanto Florido. На месте крушения работают экстренные службы. В генконсульство России не поступала информация о нахождении на борту разбившегося самолета граждан страны.