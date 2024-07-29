Уточненная информация: в Волгоградской области с рельсов сошли 9 вагонов поезда
По уточненной информации, с рельсов в Волгоградской области сошли не 8, а 9 вагонов поезда. 7 из них опрокинулись, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Сегодня пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер, сошел с рельсов на участке железной дороги в Волгоградской области. «Реальное время» собирает все, что известно о ЧП.
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