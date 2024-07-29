РЖД: в больницу доставили 20 пострадавших при крушении поезда Казань — Адлер

Фото: скриншот видео очевидцев

В Котельниковском районе Волгоградской области произошла авария с участием пассажирского поезда.

На место ЧП направлены 26 бригад скорой помощи, а также 12 врачей на трех вертолетах (МИ-8 и два вертолета «Ансат»).

По информации регионального оперативного штаба, в Котельниковскую центральную районную больницу доставлено 20 человек, среди которых 7 детей.



По данным ТАСС, госпитализировали 15 взрослых и 15 детей.

Напомним, что сегодня пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер, сошел с рельсов на участке железной дороги в Волгоградской области.



Анастасия Фартыгина