В Казани автобус наехал на опору освещения из-за размытого коллектора
Сегодня утром автобус пятого маршрута заехал колесом в яму после остановки «Улица Комарова» по пути к улице Зорге, сообщает МУП «ПАТП 2».
На дороге размыло коллектор, автобус выбросило на обочину, и он совершил наезд на опору освещения. Пострадавших нет.
Напомним, что Татарстан занял пятую строчку рейтинга наиболее аварийных регионов страны. Республика разделила ее с Башкортостаном — на них пришлось по 3% ДТП.
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