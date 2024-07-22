В Казани автобус наехал на опору освещения из-за размытого коллектора

Фото: Максим Платонов

Сегодня утром автобус пятого маршрута заехал колесом в яму после остановки «Улица Комарова» по пути к улице Зорге, сообщает МУП «ПАТП 2».

На дороге размыло коллектор, автобус выбросило на обочину, и он совершил наезд на опору освещения. Пострадавших нет.

Напомним, что Татарстан занял пятую строчку рейтинга наиболее аварийных регионов страны. Республика разделила ее с Башкортостаном — на них пришлось по 3% ДТП.



Анастасия Фартыгиа