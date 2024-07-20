Новости общества

19:40 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Минске подтвердили вынесение смертного приговора гражданину ФРГ

19:24, 20.07.2024

МИД Белоруссии подтвердил информацию о смертном приговоре гражданину Германии. В ведомстве сообщили, что по данной теме ведутся консультации по линии внешнеполитических ведомств двух стран.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что белорусской стороне понятна забота о гражданине Германии со стороны немецких дипломатов, сообщает Интерфакс.

Он также сообщил, что Минск обеспечил к этому лицу консульский доступ в полном соответствии с международными нормами и двусторонними соглашениями. Гражданин Германии был осужден за терроризм и наемничество.

Разиль Самигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также