В Казани на месяц ограничат движение транспорта на улице Болотникова

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С 20 июля по 20 августа в Казани будет частично перекрыта проезжая часть на участке от дома №22 по ул. Ново-Светлой до здания №5 по ул. Болотникова. Это связано с реконструкцией ливневой канализации, сообщает исполком города.

Напомним, с 25 июля 2024 года по 27 февраля 2026 года перекроют часть улицы Юлиуса Фучика, сообщили в исполкоме города. Ограничения связаны со строительством второй линии метрополитена.