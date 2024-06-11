Анна Попова: «В России завершается подъем заболеваемости корью»
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России заканчивается подъем заболеваемости корью, сообщает РИА «Новости».
По словам главы ведомства, подъем заболеваемости корью ожидаемый и прогнозируемый, он идет во всем мире и очень интенсивно. Однако в России ситуация стабилизируется.
Первые случаи кори были завозными из разных стран. Россия — одна из немногих стран, которая учитывает все случаи заболевания или подозрения на него, чтобы предусмотреть и предотвратить все риски.
В России о постепенном снижении заболеваемости корью стало известно еще в конце мая. Так, с апреля количество инфицирования болезнью постепенно снижалось. Пик циклического подъема болезни пришелся на март 2023 года.
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