Анна Попова: «В России завершается подъем заболеваемости корью»

Фото: Максим Платонов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России заканчивается подъем заболеваемости корью, сообщает РИА «Новости».

По словам главы ведомства, подъем заболеваемости корью ожидаемый и прогнозируемый, он идет во всем мире и очень интенсивно. Однако в России ситуация стабилизируется.

Первые случаи кори были завозными из разных стран. Россия — одна из немногих стран, которая учитывает все случаи заболевания или подозрения на него, чтобы предусмотреть и предотвратить все риски.

В России о постепенном снижении заболеваемости корью стало известно еще в конце мая. Так, с апреля количество инфицирования болезнью постепенно снижалось. Пик циклического подъема болезни пришелся на март 2023 года.

Разиль Самигуллин