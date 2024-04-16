Банк ЗЕНИТ и «Росгосстрах Жизнь» предлагают клиентам инвестиционную программу с высокой ставкой дохода

Фото: предоставлено пресс-службой Банка Зенит

Клиентам банка ЗЕНИТ доступна инвестиционная программа «Драйвер Гарантия» от СК «Росгосстрах Жизнь» с доходностью 22% за два года.



«Драйвер Гарантия» — это программа инвестиционного страхования жизни, в которой предусмотрена выплата зафиксированного в договоре дохода — 11% годовых или 22% совокупного дохода в конце срока. Минимальный единовременный взнос — от 50 000 руб.

Фиксация ставки на среднесрочную перспективу, страховая защита жизни на случай непредвиденных ситуаций, льготный режим налогообложения и юридическая защита капитала (уплаченные взносы не учитываются при имущественных спорах) дают программе дополнительные преимущества перед другими финансовыми инструментами и делают ее интересной для диверсификации портфеля.

— Инвестиционные продукты с гарантией возврата средств становятся для клиентов банков наиболее актуальными на фоне экономической нестабильности. Основными их преимуществами являются более высокая по сравнению с традиционными сберегательными продуктами доходность, стопроцентная защита капитала, возможность воспользоваться льготами и вычетами. Партнерство со страховой компанией «Росгосстрах Жизнь» открывает для наших клиентов возможность получить одни из лучших предложений на рынке страхования жизни, направленные на рост и защиту личного благосостояния, — прокомментировал директор по розничному бизнесу банка ЗЕНИТ Рустем Исхаков.

— «Драйвер Гарантия» уже знакома клиентам банка Зенит и очень востребована. Ранее была доступна программа на 5 лет. Однако мы решили дать возможность воспользоваться инвестиционным инструментом в страховой оболочке тем, кто хочет получить доход и за более короткий срок, поэтому предложили вариант программы на 2 года, но на таких же привлекательных условиях», — отмечает руководитель управления инвестиционного страхования СК «Росгосстрах Жизнь» Борис Борзунов.

Получить консультацию и оформить договор клиенты могут во всех офисах банка ЗЕНИТ.

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