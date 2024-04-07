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Происшествия

В Подмосковье погиб полицейский в результате нападения

19:01, 07.04.2024
В Подмосковье погиб полицейский в результате нападения
Фото: Максим Платонов

В Подмосковье произошло нападение на сотрудников МВД. Один полицейский погиб, еще один получил ранения, сообщили в ТАСС.

Нападение произошло в Ногинском районе. Неизвестные совершили нападение на полицейских и скрылись с места преступления на мотоцикле. В настоящий момент введен план «Перехват» для поиска злоумышленников.

Состояние пострадавшего сотрудника полиции оценивается как тяжелое. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Ситуация находится под контролем.

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Анастасия Фартыгина
Происшествия

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