В Подмосковье погиб полицейский в результате нападения
В Подмосковье произошло нападение на сотрудников МВД. Один полицейский погиб, еще один получил ранения, сообщили в ТАСС.
Нападение произошло в Ногинском районе. Неизвестные совершили нападение на полицейских и скрылись с места преступления на мотоцикле. В настоящий момент введен план «Перехват» для поиска злоумышленников.
Состояние пострадавшего сотрудника полиции оценивается как тяжелое. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Ситуация находится под контролем.
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