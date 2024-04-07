Предварительный ущерб АПК в Орске составляет 65 миллионов рублей

Предварительный ущерб агропромышленного комплекса в Орске оценивается в 65 млн рублей.

В городе Орск в 2023 году было зарегистрировано семь предприятий, 24 крестьянско-фермерских хозяйства и 190 садоводческих и огороднических товариществ. Половина посевной площади в регионе не была убрана из-за затяжных осадков в прошлом году.



Татарстан, как аграрный регион, может столкнуться с похожими проблемами в условиях изменения климата. МЧС ранее сообщило, что под риском затопления находятся 5 районов Татарстана.

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Анастасия Фартыгина