Орский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу из-за паводка

Орский НПЗ временно приостановил свою работу из-за последствий аномального паводка. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

На сайте завода уточняется, что работа приостановлена из-за высокого уровня воды в реках и затопления ряда объектов инфраструктуры, что создало угрозу безопасности сотрудников предприятия и затруднило доступ к некоторым объектам.

В настоящее время специалисты завода проводят обследование оборудования и оценку ущерба, нанесенного паводком. Также проводятся мероприятия по обеспечению безопасности производственных объектов и подготовке к возобновлению работы предприятия.

Ранее «Реальное время» сообщили, что оренбургский водоканал сейчас работает в режиме паводков. Мэр Оренбурга Сергей Салмин отметил, что на данный момент проводятся работы по обеззараживанию воды бытового пользования.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Анастасия Фартыгина