На входах казанских ТЦ продолжается усиленный контроль

Фото: Ширшова Василя

На входах казанских ТЦ продолжается усиленный контроль после теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве.

Так, на входах в ТРЦ «Парк Хаус» усилили контроль — проводят дополнительный осмотр сумок и личных вещей всех посетителей и персонала. Сообщается, что при отказе граждан от досмотра сотрудники охраны центра вправе не впускать посетителей на территорию ТРЦ и вызвать полицию. Об этом сообщает администрация ТРЦ «Парк Хаус» в Казани.

Ранее раис Республики Татарстан Рустам Минниханов отменил массовые мероприятия в связи с терактом в «Крокусе», а президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

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Олег Исаков