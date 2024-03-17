По итогам 2023 года число полисов КАСКО выросло на треть

Центральный банк опубликовал статистику по рынку добровольного страхования автомобилей. Согласно представленным данным, за 2023 год число полисов КАСКО увеличилось на треть. Кроме того, средняя цена добровольного страхования машин составила от 43 до 55 тысяч рублей в зависимости от региона.

Также отмечается, что каждый шестой водитель имеет и полис ОСАГО в дополнение к КАСКО. В целом же за 2023 год страховой рынок вырос на четверть.

Специалисты связывают возросший интерес к добровольному страхованию автомобилей с увеличением продаж новых машин и популярностью дешевых страховых программ с ограниченными условиями. Кроме того, на показатель повлияла низкая база позапрошлого года, когда рынок сузился из-за падения продаж автомобилей.

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Нафиса Миннехузина