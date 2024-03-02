В Саранске девушка осуждена за кражу 50 тысяч рублей с банковского счета бывшего сожителя

28-летняя жительница Саранска признана виновной в краже 50 тысяч рублей с банковского счета своего бывшего сожителя. Об этом сообщили «Известия Мордовии».

Следствие установило, что в сентябре прошлого года девушка попросила у потерпевшего на время его мобильный телефон, а затем, обнаружив банковское приложение, перевела деньги на счет своего будущего мужа, который их обналичил.

Девушка свою причастность к краже отрицала, однако после заявления потерпевшего в полицию потратила половину украденной суммы на походы в кафе. Суд приговорил ее к 1,5 года лишения свободы условно.

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