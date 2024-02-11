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МИД: рост поставок СПГ из России во Францию за 9 месяцев 2023 года составил 41%

22:35, 11.02.2024

За 9 месяцев 2023 года поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) во Францию выросли на 41%. Об этом сообщил директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.

— По итогам 2022 года Россия стала вторым после США поставщиком природного газа во Францию за счет импорта российского СПГ. В январе — сентябре 2023 года французские закупки из России превысили аналогичный период 2022 года на 41 процент, — цитирует его «РИА Новости».

Наибольшие объемы российского СПГ поступили в терминал в Монтуар-де-Бретань. В 2022 году они составили 1,68 миллиарда кубометров, в первом полугодии 2023-го — 0,89 миллиарда.

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Галия Гарифуллина
ПромышленностьЭнергетика
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