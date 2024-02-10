ВСУ предприняли попытку атаковать российские гражданские суда в Черном море

Вечером 9 февраля Киев пытался атаковать российские гражданские транспортные суда в юго-западном районе Черного моря, сообщили в Минобороны России.

— Для отражения данной атаки были задействованы патрульные корабли и авиация Военно-Морского Флота России, выполнявшие задачи в данном районе. Огнем из артиллерийских установок один безэкипажный катер уничтожен. Остальные — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, — рассказали в военном ведомстве.

Отмечается, что гражданские транспортные суда и корабли ВМФ России не были повреждены.



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Галия Гарифуллина