Татарстанец предстанет перед судом за нарушение требований охраны труда

В Татарстане 53-летний начальник участка строительной организации предстанет перед судом по обвинению в нарушении требований охраны труда. Об этом сообщил старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, 24 октября 2023 года, находясь на территории производственной базы в Черемшанском районе, он допустил 20-летнего машиниста компрессорных установок к работе помощником оператора грунтосмесительной установки, хотя это не входило в обязанности последнего.

При этом работник не проходил соответствующих стажировки, инструктажей и обучения. В результате мужчина получил механическую ампутацию руки, осложнившуюся травматическим шоком, и скончался в машине скорой помощи.

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