Из-за непогоды в Казани пробки достигли 10 баллов

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

Вечером в четверг, 8 февраля, на дорогах Казани образовались серьезные пробки. Ближе к 18.00 они достигли 10 баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Традиционно проблемы испытывают водители в центре города, где движение затруднено практически на всех улицах. Серьезные пробки сервис фиксирует в Приволжском районе города. «Стоят» улицы Магистральная, Кулагина, Модельная, Техническая, Авангардная, Тульская и т. д.

Кроме того, водители рискуют потерять время в Авиастроительном районе. Заторы можно встретить на улицах Беломорской, Ленинградской, Челюскина, Петра Витера и т. д.

realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

Еще автомобилисты могут встретить пробки на улицах Краснокошайской, Васильченко, Чуйкова, Родины, Завойского, проспектах Ямашева и Победы. Затор длиною почти в 4 км растянулся на Мамадышском тракте.

Напомним, татарстанцев предупредили об ухудшении погоды. Сегодня из-за плохой видимости снизили скорость движения до 70 км/ч на трассе М-12 «Восток».

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Айрат Назипов