Казанца обвинили в организации незаконных азартных игр
46-летнего жителя Казани заподозрили в организации незаконных азартных игр, его обвиняют по ч. 1 и ч. 2 ст. 171.2 УК РФ, сообщает пресс-служба СУ СК России по Татарстану.
По версии следствия, обвиняемый в 2022 и 2023 годах вместе с соучастниками организовал проведение незаконных азартных игр в арендованных нежилых помещениях столицы Татарстана.
Преступную деятельность пресекли в результате совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудников Следкома и полиции.
Обвиняемый признал свою вину. Уголовные дела в отношении его соучастников выделили в отдельное производство.
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