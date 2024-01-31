Новости происшествий

00:47 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Казанца обвинили в организации незаконных азартных игр

00:21, 31.01.2024

46-летнего жителя Казани заподозрили в организации незаконных азартных игр, его обвиняют по ч. 1 и ч. 2 ст. 171.2 УК РФ, сообщает пресс-служба СУ СК России по Татарстану.

По версии следствия, обвиняемый в 2022 и 2023 годах вместе с соучастниками организовал проведение незаконных азартных игр в арендованных нежилых помещениях столицы Татарстана.

Преступную деятельность пресекли в результате совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудников Следкома и полиции.

Обвиняемый признал свою вину. Уголовные дела в отношении его соучастников выделили в отдельное производство.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также