В Татарстане за год вакцинировали 530 млн животных и птиц

За 2023 год в Татарстане вакцинировали 530 млн животных и птиц. Специалисты управления провели около 6 млн диагностических исследований, сообщил на коллегии Главного управления ветеринарии республиканского Кабмина Алмаз Хисамутдинов.

По его словам, в 2022 году Республиканская ветеринарная лаборатория получила грантовое финансирование на сумму около 5 млн рублей, в 2023 году — 10 млн рублей. В этом году на нее планируется выделить 19 млн рублей.

В течение 2023 года лаборатории ветсанэкспертизы провели около 80 млн экспертиз по контролю безопасности продукции. По итогам утилизировано свыше тысячи тонн продукции.

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