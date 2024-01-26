В Татарстане мужчина из-за неосторожного обращения с огнем устроил пожар в собственной квартире

Вечером 25 января в поселке Нижняя Мактама произошел пожар. Загорелась одна из квартир на первом этаже двухэтажного дома на улице Вахитова. Очевидцы пожара помогли выбраться из горящей квартиры мужчине 1969 года рождения. С ожогами ног его увезли на машине скорой помощи в больницу города Альметьевска. Об этом сообщили ГУ МЧС России по Татарстану.

Пока не приехали пожарные, едкий дым заполнил подъезд дома. Спасатели помогли выбраться пятерым людям со второго этажа, в том числе двум детям. Пожар потушили через 20 минут. Огонь повредил только кухонную мебель, площадь повреждений составила всего 2 квадратных метра.

Предварительно установлено, что пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Пострадавший мужчина уснул с непотушенной сигаретой.

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