Казанская мэрия выставит на продажу 8 объектов
Исполком Казани утвердил перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих реализации с аукционных торгов и продаже через публичное предложение. Все они находятся в муниципальной собственности.
Всего в перечень вошли 8 объектов:
- помещения цокольного этажа здания по улице Александра Попова, 2 — 82,90 кв. м;
- помещение 1-го этажа здания по улице Восстания, 90д — 305,7 кв. м;
- помещение 1-го этажа здания по улице Завокзальной, 57 — 42,90 кв. м;
- помещение 1-го этажа здания по улице Ломжинской, 16 — 6,60 кв. м;
- помещение 1-го этажа здания по улице Фрунзе, 1 — 18,80 кв. м;
- здание (595,60 кв. м) и земельный участок по улице Тази Гиззата, 10 — 900 кв. м;
- здание (1 020,70 кв. м) и земельный участок по улице Токарной, 5 — 2 876 кв. м.
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