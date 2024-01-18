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Происшествия

В Казани водитель автобуса насмерть сбил 86-летнюю пенсионерку

12:02, 18.01.2024

Водитель автобуса совершил смертельный наезд на 86-летнюю женщину на перекрестке улиц Московской и Чернышевского в Казани. При наезде также пострадал 77-летний мужчина, который получил ушибы.

По данным ГИБДД, авария произошла на пешеходном переходе. Водитель автобуса наехал на людей при повороте направо. Судя по видеозаписи, предполагаемый виновник ДТП пропустил пешеходов, однако женщина не дошла до тротуара, так как поскользнулась и упала. В этот момент водитель начал движение. Он объяснил, что не заметил пешеходов.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Водителей попросили выбирать другие пути объезда этого участка по другим ближайшим улицам.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан
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