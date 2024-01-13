Житель Белгородской области пострадал при атаке дронов ВСУ

Украинские войска атаковали дронами-камикадзе село Мокрая Орловка в Белгородской области. В результате инцидента пострадал водитель автомобиля.

— У мужчины осколочные ранения лица, без поражения глаз. Он госпитализирован в Центральную районную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается, — написал в своем telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Повреждения получили три автомобиля — один из них сгорел. На месте работают оперативные службы.

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