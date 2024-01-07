После взрыва в Домодедове СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Домодедове возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство в отношении мужчины, который бросил гранату в кальянной. О бэтом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

— Следователем следственного отдела по Домодедову ГСУ СК России по Московской области задержан 43-летний местный житель. Он подозревается в покушении на убийство, совершенном общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), — говорится в сообщении.

По данным следствия, в кафе, расположенном в Северном городе Домодедова, ранним утром в воскресенье, 7 января, у подозреваемого произошел конфликт с посетителями заведения на фоне личной неприязни.

В ходе ссоры мужчина достал гранату и бросил её в окружающих. Ранения получили двое мужчин, 2002 и 1995 годов рождения. Их доставили в медицинское учреждение.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области.

Напомним, сегодня в Домодедове в кальянной произошел взрыв.

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Галия Гарифуллина