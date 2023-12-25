Роскачество опровергло миф об опасном для человека излучении от смартфонов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Руководитель Роскачества Максим Протасов назвал радиоактивность телефонов мифом. По его словам, излучение от этих гаджетов находится на уровне бытовых приборов.

— Мы рассказываем потребителям, что среднестатистический россиянин более чем 2,5 часа в день пользуется мобильным телефоном. И это скорее вредно для глаз, психики, шеи, рук, но это не вопрос радиации. Мы измеряли — это излучение вполне в пределах того, что видно в бытовых приборах, — сказал он в интервью «РИА Новости».

Собеседник подчеркнул, что у мифа нет никакого научного подтверждения.

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Айрат Назипов