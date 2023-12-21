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Скончался заслуженный врач Татарстана Ильшат Идрисов

16:30, 21.12.2023
Скончался заслуженный врач Татарстана Ильшат Идрисов
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Ушел из жизни заслуженный врач Татарстана Ильшат Идрисов. О его кончине сообщает пресс-служба Зеленодольской ЦРБ.

Ильшат Идрисов 29 лет руководил городской стоматологической поликлиникой в Зеленодольске. В 2001 году ему присвоили звание «Заслуженный врач Татарстана». Спустя 16 лет он был внесен в Книгу Почета Зеленодольского района.

Коллеги ценили Ильшата Идрисова за профессионализм, преданность делу и большой вклад в развитие системы здравоохранения района.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан
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