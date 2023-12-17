Число россиян, оставшихся без электроснабжения, превышает 350 тысяч

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В России из-за непогоды электричества лишены более 350 тысяч человек. Об этом сообщили в Минэнерго России.



В Ростовской области обесточены 15 тысяч человек, в ДНР — 173,7 тысячи человек, а в ЛНР — 161,9 тысячи человек.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются, заверили в ведомстве.

Напомним, вчера более 540 тысяч человек в различных российских регионах остались без электроснабжения. В Ростовской области без электричества были 91,9 тысячи человек, в ДНР — 201,9 тысячи, в ЛНР — 247,5 тысячи. Созданный оперштаб по борьбе со сложившейся ситуацией рассмотрел возможность оказания дополнительной помощи пострадавшим регионам со стороны энергокомпаний, подрядчиков, других регионов.

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Галия Гарифуллина