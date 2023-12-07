Законопроект о добровольческих формированиях в составе Росгвардии принят во втором чтении

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Депутаты приняли во втором чтении пакет законопроектов, позволяющий Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования. Об этом пишет ТАСС.

В соответствии с поправками, добровольческие формирования смогут создаваться Росгвардией по решению президента. Их можно будет привлекать для выполнения разных задач в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, при проведении КТО и т.д.

В Госдуме пакет законопроектов о добровольческих формированиях в Росгвардии должен пройти третье, окончательное чтение. Затем документ направят в Совет Федерации. После одобрения он поступит на подписание президента страны.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Пакет законопроектов, позволяющих Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования, внесли на рассмотрение Госдумы в конце сентября. Один из авторов поправок — председатель Комитета нижней палаты российского парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Месяц назад закон приняли в первом чтении.



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Айрат Назипов