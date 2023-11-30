Рустам Минниханов встретился с хокимом Сурхандарьинской области Узбекистана

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с хокимом Сурхандарьинской области Узбекистана в Доме правительства республики, сообщает пресс-служба раиса региона.



Минниханов отметил активное взаимодействие Татарстана с узбекистанскими партнерами. По итогам прошлого года оборот превысил $290 млн. Сотрудничество на межрегиональном уровне активно поддерживают президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев.

— Следует и дальше работать над наращиванием объемов и номенклатуры взаимных поставок товаров и услуг. У нас для этого есть все необходимое. Ведется работа по линии ведущих татарстанских компаний, реализуются совместные проекты. Развитию деловых связей способствует прямое авиасообщение между Казанью и тремя городами Узбекистана — Ташкентом, Самаркандом и Ферганой, — отметил раис республики.

Улугбек Косимов выразил уверенность, что соглашение, подписанное в октябре между Татарстаном и Сурхандарьинской областью, будет способствовать развитию сотрудничества в самых разных направлениях.

Делегация Сурхандарьинской области во главе с Улугбеком Косимовым посещала Казань в октябре этого года. Она принимала участие в III Форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

В начале октября Казань посещал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Татарстан — это первый регион, который он посетил в рамках своего официального визита в Россию. За день Мирзиёев успел осмотреть выставку промышленного потенциала республики, а также вместе с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым подвести итоги III Форума межрегионального сотрудничества. Главы республик обсуждали и совместные проекты.

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Маргарита Головатенко