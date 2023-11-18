В Минспорте России заявили, что не отказывались платить взносы в WADA

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Россия не отказывалась выплачивать ежегодные взносы во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и готово заплатить их до конца этого года в случае определения универсальной формулы финансирования. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта РФ.

— Россия не отказывается от уплаты взносов и готова его осуществить до конца года — в полном объеме в случае определения универсальной формулы финансирования или? если такая формула не будет сформирована, в объеме по решению российской стороны, — объяснили в министерстве.

В пресс-службе указали, что в соответствии с 15 статьей Конвенции ЮНЕСКО государства-участники поддерживают принцип равнодолевого финансирования бюджета WADA государственными органами и олимпийским движением. Однако в настоящее время такая формула отсутствует.

— В качестве основания для формирования ежегодного бюджета Агентства используется Копенгагенская антидопинговая декларация 2003 года, которая не имеет обязательной юридической силы для государств, — подчеркнули в Минспорте.

Помимо этого, там добавили, что каждый регион самостоятельно определяет порядок осуществления выплат (в расчете от годового бюджета WADA: Африка — 0,5%, Америка — 29%, Европа — 47,5%, Азия — 20,46%, Океания — 2,54%.

realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

— На европейском континенте взносы привязаны к шкале взносов государств в бюджет Совета Европы. При этом 16 марта 2022 года Российская Федерация прекратила свое членство в Совете Европы, — обратили внимание в министерстве.



Ранее в WADA выступили с заявлением, что якобы отказ России от ежегодных взносов в агентство влияет на общий бюджет организации. Из 50 стран Европы (включая Израиль) взносы в WADA выплатили полностью или практически полностью 45 государств. Не поступили взносы от России ($1 267 023), Белоруссии ($46 032), Грузии ($15 841), Исландии ($13 443) и Монако ($13 443).



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Илина Хакимова