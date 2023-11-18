Минкультуры Татарстана и ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Творческая делегация из Татарстана во главе с заместителем министра культуры республики Ленаром Хакимзяновым посетила подшефный Татарстану Лисичанск и города Луганск и Стаханов Луганской Народной Республики.

Министерства культуры Татарстана и ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве.



Подписи под документом поставили министр культуры ЛНР Дмитрий Сидоров и замминистра культуры Татарстана Ленар Хакимзянов.

В пресс-службе татарстанского министерства обратили внимание, что культурное сотрудничество двух республик предполагает перекрестный обмен выставками, гастролями и обмен опытом между творческими коллективами.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В рамках поездки в Луганске и Краснодоне прошли концерты с участием Государственного камерного хора Татарстана. В ходе поездки педагогам и воспитанникам музыкальной школы в Лисичанске были подарены гармони и ноутбук, а одной из самых талантливых учениц — Ольге-Регине Сафроновой подарили электронное пианино. Для учреждений культуры также были подарены сценические костюмы и художественные принадлежности.

Помимо этого в ходе поездки прозвучало предложение организовать для местных учителей музыки дистанционную сессию с татарстанскими коллегами.

В октябре делегация Татарстана посетила Лисичанск. Представители татарстанской делегации осмотрели объекты, где идут ремонтно-восстановительные работы: школу, больницу, госпиталь. Возглавлял группу премьер-министр республики Алексей Песошин.

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Илина Хакимова