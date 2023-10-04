Строительство канатной дороги на горнолыжке в Мамадыше обойдется республиканскому бюджету в 34 млн рублей

Стоимость строительства буксировочной канатной дороги для горнолыжного комплекса «Мамадыш» оценили в 33,8 млн рублей. Источником финансирования выступает республиканский бюджет, выяснило «Реальное время».

Согласно проекту, подрядчику необходимо выполнить работы в течение двух месяцев после заключения контракта. Ему предстоит доставить оборудование и детали для бесфундаментного подъемника в Мамадышский район и собрать его на месте будущей горнолыжки.

Вместе с этим в его обязанности войдет возведение модульного здания для дежурного персонала, а также экспертиза промышленной безопасности.

realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в 2019 году сообщалось, что в Мамадыше появятся санный и горнолыжный спуски за 1 млн рублей. В августе уже этого года стало известно, что в декабре на этой же территории планируется открыть горнолыжный курорт с тремя трассами длиной от 450 до 800 метров.

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Максим Кокунин