КАМАЗ отсудил у поставщика почти 54 млн рублей за срыв поставок иностранного оборудования

Фото: realnoevremya.ru/ Тимур Рахматуллин

За оборудование КАМАЗ должен был заплатить €2,1 миллиона

ПАО «КАМАЗ» отсудил у компании «Галика-СКД» около 54 миллионов рублей за срыв поставок иностранного оборудования для автогиганта, выяснило «Реальное время». Спор между сторонами рассмотрел Арбитражный суд Татарстана. Как говорится в материалах дела, договор между сторонами был заключен в январе 2022 года. «Галика-СКД» из Электростали должна была привезти на предприятие в Набережных Челнах оборудование в соответствии со спецификацией, произвести пусконаладочные работы, а также провести обучение работников. За весь этот комплекс работ и должен был заплатить КАМАЗ. Общая сумма договора составляла €2,1 миллиона.

Прайс включал:

стоимость оборудования;

стоимость упаковки, маркировки, погрузки, укладки, крепления оборудования и необходимых для этого материалов;

доставку до склада покупателя, включая расходы по уплате установленных в соответствии с действующим законодательством налогов, сборов, пошлин;

расходы, связанные с получением лицензии Минпромторга и внесением оборудования в Единый реестр РЭС и ВЧУ;

стоимость шеф-монтажных и пусконаладочных работ по вводу оборудования в эксплуатацию (пусконаладочные работы) и инструктаж персонала покупателя.

В материалах дела указывается, что оборудование требовалось привезти на автомобильный завод. Оно было нужно для установки закалки для проведения измерения технических характеристик службой ГРЧЦ (государственный радиочастотный центр, — прим.ред.) в целях проведения процедуры получения лицензии Минпромторга. По договору платеж разбили на несколько частей. Сначала завод должен был заплатить 30% суммы, а именно €630 тыс., в том числе НДС 20%, или €105 тысяч евро. Второй платеж в размере 60% стоимости установки закалки с нагревом «ТВЧ тип TVT-224 с роботом Кика», а именно €882 тысячи, в том числе НДС 20%, или €147 тысяч. Третий платеж в размере 60% стоимости правильной машины, или €378 тысяч, в том числе 20%-ный НДС в размере €63 тысяч, а четвертый платеж (окончательный) — 10% суммы договора, €210 тысяч, в том числе НДС 20% — €35 тысяч.

realnoevremya.ru (архив)

В феврале прошлого года КАМАЗ внес на счет «Галика-СКД» предоплату в 53,7 миллиона рублей. Но в сентябре 2022 года компания проинформировала татарстанский завод о том, что не может предоставить им заказ. В ответе поставщика говорилось о срыве переговоров с фирмой GALIKA AG (Швейцария) и компанией-изготовителем GH-Induction (Испания) по вопросу изготовления оборудования. Проще говоря, «Галика-СКД» не смогла договориться с иностранными партнерами об изготовлении оборудования.

Тогда КАМАЗ в ответ написал, что требует вернуть им предоплату в 53,7 миллиона рублей. Деньги они должны были получить в течение 10 календарных дней, но на счет автогиганта они так и не поступили. Поэтому пришлось идти в суд. На заседании представители «Галика-СКД» говорили о том, что не могли выполнить свои обязательства, но эти доводы были не убедительными, так как у общества была возможность приобретения указанного товара, в том числе посредством параллельного импорта, установленного в соответствии с постановлением правительства.

Арбитражный суд встал на сторону КАМАЗа и удовлетворил их исковые требования полностью. Теперь «Галика-СКД» должна отдать челнинскому предприятию те самые 53,7 миллиона рублей. «Реальное время» направило запрос в пресс-службу автогиганта, но на момент публикации ответ не получило.

Как в такую же ситуацию попал поставщик КАМАЗа

Напомним, что ранее в аналогичную ситуацию со срывом покупки иностранного оборудования попал поставщик КАМАЗа — ООО «РИАТ». Компании пришлось судится за роботизированный сварочный комплекс. Договор на покупку робота предприятие заключало с ООО «Велдинг Групп Самара» и ООО «ТСК Волгаэнергопром», но исполнить они во время не смогли.

О покупке роботизированного сварочного комплекса стороны договорились в 2021 году. Общая стоимость комплекса и его комплектующих оценивалась в €1,1 миллиона. На поставку оборудования отводилось 32 недели. На монтаж — 4 недели, а пусконаладочные работы должны были занять 16 недель. «РИАТ» заплатил поставщикам в качестве аванса 71 миллион рублей. Оборудование должны были доставить в несколько этапов до 14 декабря 2022 года. Однако сроки продлили до апреля 2023 года. В договоре было прописано, что в случае нарушения сроков исполнения своих обязательств на поставщика накладывается неустойка в виде 0,1% от стоимости невыполненного обязательства. В суде «РИАТ» представил расчет размера договорной неустойки на сентябрь 2023 года. Эта сумма составила €93 тыс.

realnoevremya.ru (архив)

В итоге у «РИАТа» получилось отсудить только 4,3 миллиона рублей, так как большая часть оборудования была поставлена на предприятие.



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Александр Зарипов