Россия выдаст Киргизии участницу финансовой пирамиды Finiko

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Генеральная прокуратура России удовлетворила запрос Генпрокуратуры Киргизии о выдаче участницы финансовой пирамиды Finiko Чолпон Айдаровой. Ее привлекут к ответственности по ч. 2 ст. 210 УК России (участие в преступном сообществе) и ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество).

— Обвиняемая выступала в качестве регионального руководителя и представителя преступной группы. В период преступной деятельности члены сообщества на территории Кыргызской Республики завладели денежными средствами более 100 граждан на общую сумму 1,2 млн долларов США и 5,7 млн сомов, — рассказали в Генпрокуратуре.

Там добавили, что фигурантка дела обманула двух человек и похитила у них крупную сумму денег. В деятельности Finiko она принимала участие с 2020 по 2021 год.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, уже в октябре дело криптопирамиды Finiko может быть направлено для утверждения в прокуратуру и суд. Из основного дела Finiko в декабре 2022-го были выделены два новых — одно в отношении казанской «звезды 10-го уровня» Лилии Нуриевой, заключившей досудебное соглашение с силовиками, второе — по десяти арестованным фигурантам: это Кирилл Доронин, «вице-президенты» проекта Ильгиз Шакиров, Дина Ахметзянова, Андрей Галущенко, а также Анна Серикова, Баир Самбуев, Екатерина Бозоева, Алена Ларионова, Екатерина Казачкова и Антон Семыкин. Им предъявлены обвинения в мошенничестве, а также в организации и участии в преступном сообществе.

По версии следствия, с 1 июля 2019 по 30 июля 2021 года члены ОПС лично и через введенных в заблуждение третьих лиц распространяли заведомо ложную информацию: с одной стороны, гарантировали полный возврат вложений, с другой — обещали возможную сверхприбыль от 1 до 5 процентов в день! В реальности таких процентов от «грамотной работы трейдеров» убеждали на личных и массовых встречах, в соцсетях, чатах и создаваемых каналах в интернете, в том числе путем демонстрации предметов роскоши, приобретенных благодаря «финикийским» инвестициям. Ущерб по выделенным делам «горячей десятки» и досудебщицы оценен в 179 млн рублей, потерпевшими признаны 160 человек.

Расследование основного дела о «финикийских» аферах продолжается. В нем фигурируют неустановленные создатели и участники ОПС, а также 11 беглых фигурантов. Среди них трое объявленных в международный розыск соратников Доронина — Эдвард Сабиров, Зыгмунт Зыгмунтович, Марат Сабиров и восемь человек, объявленных в федеральный розыск.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов