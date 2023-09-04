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Жители Советского района Казани на сутки останутся без воды

12:59, 04.09.2023
Жители Советского района Казани на сутки останутся без воды
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Жители ряда домов в Советском районе Казани на сутки останутся без воды в связи с работами по переврезке водопровода, сообщили в мэрии города.

Воды не будет с 9.00 5 сентября до 9.00 6 сентября по адресам:

  • ул. Искра, 1/151, 7, 8, 9, 10, 10 корп.1; 10а, 10б, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 23а;
  • ул. Н.Ершова, 54, 56, 56/1, 58, 62г корп.1;
  • ул. Октябрьский городок, 1/106, 1/112, 1/151;
  • П. Лумумбы, 1/111, 13, 17, 17а, 19, 21, 23, 23 корп.1; 26, 28, 28а, 28б, 29, 30, 30 корп.1; 31, 34, 37, 39, 41, 41 корп.1; 41а/1, 57.

Ранее воду в Советском районе отключали в связи с аварией на водозаборе «Азино». Воды не было с 23.00 16 августа по 05.00 17 августа.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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