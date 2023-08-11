Казанский «Водоканал» подал в суд на компанию «первой леди» Казани за долг в 400 тысяч

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Казанский «Водоканал» через суд пытался взыскать с компании супруги мэра Казани Ильсура Метшина — Гульнары Метшиной почти 400 тысяч рублей. Долг в том числе образовался по оплате за негативное воздействие на работу системы водоотведения. В итоге стороны пошли на мировое соглашение. Дело рассмотрел Арбитражный суд Татарстана. Детали — в материале «Реального времени».

Компания Метшиной готова гасить долги по частям

Как говорится в материалах дела, МУП «Водоканал» обратился с иском к компании «Крез и К», которой и владеет Гульнара Метшина, в марте этого года. Городское предприятие просило взыскать с ее фирмы 387 тысяч рублей — это по плате за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и плате за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов.

realnoevremya (архив)

Компания супруги мэра спорить с претензиями не стала и признала иск, однако же гасить всю сумму долга в один момент не стала. В суде представители Метшиной заверили «Водоканал», что погасят всю задолженность, но в течение трех месяцев. Сумму разбили на 3 транша, выплачивать «Крез и К» должен был по 129 тысяч рублей.

В свою очередь, в «Водоканале» согласились пойти на мировое соглашение. Его-то и утвердил Арбитражный суд республики. Таким образом, «Крез и К» должна закрыть все свои долги в течение трех месяцев.



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Дарья Пинегина